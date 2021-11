Fohhn série MEDIA

Au mois de novembre, la marque Fohhn présentera aux JTSE la série Média composée de produits haut de gamme destinés à l’intégration, notamment aux petites réunions professionnelles, l’éducation, ou la petite conférence.

Hybrid 1 (active et passive) est une enceinte amplifiée, au format colonne, utilisable verticalement ou horizontalement (ouverture 100°x100°), intégrant un ampli de 2x70W, piloté par le DSP Fohhn (raccordement via USB-C), et optimisé pour la voix, grâce à un guide d’ondes breveté Fohhn (Source Division Waveguide). Il est possible de raccorder une Hybrid-1 Passive via connecteurs Eurobloc.

Média Scale est un concept d’enceintes de type colonnes passives utilisables horizontalement et ne nécessitant pas de caisson de basses, grâce à une restitution étendue jusqu’à 44Hz. Il est possible de commander ces enceintes en précisant une longueur « sur mesure », de façon à épouser la hauteur d’un écran, par exemple. Il existe deux modèles, Media Scale 1 et 2, respectivement 50W/140°x90°, et 100W/140°x60°.

Les LS-2 et LS-4 sont une solution d’intégration de petits caissons de basses, mais reprenant une ébénisterie aluminium sous forme de colonne. Ceci est rendu possible grâce à des haut-parleurs spéciaux de 4’’, qui viennent « exciter » des membranes passives. Deux modèles sont disponibles, LS-2, 100W, et LS-4, 200W, qui descendent tous deux à 45Hz.

Enfin, sont aussi présentés les premiers modèles de la gamme Focus Slim, qui reprend le concept de la directivité contrôlable en temps réel, mais utilisant des haut-parleurs large bande de 2,5’’, et un modèle de plafonnier Sub, IGS-4. ■