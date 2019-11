Seconde plus importante exposition agricole de France derrière l’inamovible salon de Paris, la Foire de Châlons-en-Champagne, organisée chaque année en septembre, est un rendez-vous fédérateur où les dernières technologies de machines-outils côtoient les métiers de la terre. Elle offre un lieu d’échanges et de pédagogie entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Avec un ticket d’entrée à 5 € (7 € le week-end), on peut y emmener toute la famille. Et pour que jeunes et vieux y trouvent du plaisir, le festival Foire en Scène propose pendant les 11 jours que dure la manifestation au moins un grand concert quotidien. La société châlonnaise Tekliss (voir « SONO Mag » n° 433) en assure depuis cinq ans l’ensemble des prestations événementielles avec, pour la grande scène, le soutien logistique de Freevox. Pour le distributeur, c’est l’occasion de faire connaître ses produits son et lumière et de les tester en situation.