Fool Tour de Jain au Zénith

Le son Meyer à son meilleur…

Pour la partie Zéniths de son Fool Tour, Jain met tous les atouts de son côté : système Meyer Sound exceptionnel (Panther/Leopard), transport AVB/Milan de la sortie de console aux enceintes, et premiers subs 2100 LFC utilisés en Europe. Idéal pour découvrir les subtilités du mixage hybride de Derya Uzun, servi par le calage de David « Bart » Omer.

Depuis 2016, la chanteuse Jain mène une carrière basée au départ sur des musiques musclées, plutôt électro, et une identité visuelle élaborée, qui lui ont valu un succès public immédiat, en France et au-delà : 300 concerts dans une quinzaine de pays, 1,2 million d’albums vendus dans le monde, nomination aux Grammy Awards… Après une longue pause, son troisième album, réalisé avec Yodelice (dont elle assurait les premières parties au début de sa carrière), est celui de la maturité : The Fool est plus personnel dans les thèmes, les arrangements (marqués par les années 1970, Jain a réécouté ses Pink Floyd, Kate Bush et autres David Bowie…), mais tout aussi accrocheur que les deux précédents.

Après ses concerts en festival à l’été 2023, Jain décide de revenir sur scène avec de vrais musiciens, y compris un batteur. Elle fait confiance, en façade, à Derya Uzun, qui la mixe depuis 2017. The Fool Tour débute par des Zéniths : l’occasion de déployer, grâce à Dushow, un superbe système Meyer Sound Panther/Leopard, complété par les tout nouveaux caissons 2100 LFC. Cerise sur le gâteau : un réseau AVB/Milan relie directement la console aux enceintes. David « Bart » Omer, caleur système, le décortique pour nous…

L’implantation des enceintes utilisées sur les concerts en Zénith : Panther en turquoise, subs 2100 LFC en jaune, Leopard en out-fill orange et en in-fill vert. Au sol, par côté, trois subs 2100 LFC à Paris (et non six comme sur le schéma), UX40 sur pied, plus UX20 en bord de scène.

AVB/Milan de la console aux enceintes

SONO Mag : Bart, combien d’enceintes ici, au Zénith de Paris ?

David « Bart » Omer : Par côté, il y a onze Panther L 80° (en haut) et trois Panther W 110° (en bas). En out-fill, douze Leopard et six autres en in-fill. Plus, par côté, six subs 2100 LFC accrochés et trois posés au sol, tous en configuration cardioïde. C’est leur première utilisation en Europe, Dushow nous les a confiés peu de temps après les avoir reçus. Et on ajoute quatre enceintes UX20 sur le bord de scène, plus deux UX40 de chaque côté, sur pied.

SONO Mag : Et côté processing ?

D. B. O. : Par côté, il y a un Galaxy 408 (pour l’AVB du Panther) et trois Galaxy 816 (n°1 = tous les subs [six en l’air, trois au sol] et un peu de front-fill ; n°2 = tous les out, le central et un peu de sub aussi ; n°3 = le spare analogique du système Panther).

David « Bart » Omer peaufine le calage du système Meyer Sound pendant les répétitions.

SONO Mag : Comment ça se passe pour le réseau ?

D. B. O. : Nous utilisons des Luminex GigaCore 10, en main et backup. Ça fait deux fibres qui arrivent à chaque fois, deux à cour, deux autres à jardin, et puis encore des switches derrière pour aller vers les enceintes…

La console Avid S6L attaque le réseau AVB via une carte AVB/Milan, vers les switches en régie. Cette carte est le Master Clock des streams AVB qui transitent dans les Galaxy 408 (assurant le matriçage et les traitements audio) et qui vont jusqu’aux enceintes Panther et aux subs via des switchs Luminex. Les Leopards (in-fill et out-fill) et les front-fills au sol sont en analogique depuis les Galaxy 816.

Le câblage est encore un peu lourd, c’est le début, nous faisons tenir 12 lignes RJ45 dans un connecteur Elka, et il reste deux RJ45 en solo. On a fait comme ça pour cette tournée, mais ce n’est pas une solution définitive. Pareil pour les switches : nous les avons mis en bas, mais on les a déjà, à d’autres occasions, fixés sur les bumpers, avec des supports spécifiques… Le spare des Panthers est analogique.