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Formation Capture

21 Juin 2026 | News Lumière & Vidéo

30 SONO MAGAZINE NEWS WHITIAUDIOFORMATION FORMATION CAPTURE

Le logiciel Capture est utilisé pour la conception lumière, la visualisation et la documentation technique. Une session de formation intensive par Whiti Audio Formation est prévue du 14 au 18 septembre 2026 dans les locaux de Scène de Nuit, à Orléans. Pendant cinq jours, les participants abordent les fonctions du logiciel, de la modélisation à l’import de fichiers CAO, jusqu’au rendu en temps réel. La formation est assurée par Romain Baiocchi. La session s’adresse aux éclairagistes, pupitreurs et directeurs techniques. Retrouvez plus d’informations et les préinscriptions sur :

https://formation.whitiaudio.fr/formations/capture

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