Chataigne est un logiciel gratuit et open source permet de connecter et de faire dialoguer une variété d’équipements et de logiciels. À l’issue de cette formation, vous serez capable d’automatiser des processus pour le spectacle vivant, l’audiovisuel ou les installations interactives. Apprenez à orchestrer l’interaction entre vos outils grâce aux protocoles OSC, MIDI, DMX et bien d’autres. La formation est animée par Ben Kuperberg, développeur du logiciel, qui vous guidera à travers les principes fondamentaux et l’architecture de Chataigne.

Toutes les infos et demandes de session : https://formation.whitiaudio.fr/formations/chataigne-pour-le-spectacle