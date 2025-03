ProLive Formation, près de Lille, organise des sessions de certification « Advanced Certified Training » en partenariat avec Coda Audio France. Ces formations de trois jours (21 h) auront lieu les 14-16 avril, 2-4 septembre, et 21-23 octobre 2025, et visent à maîtriser les outils Coda Audio et améliorer les processus de travail.

Contactez le 03 59 05 54 34.