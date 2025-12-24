sonomag
Formation Consoles Allen & Heath dLive

24 Déc 2025 | News Son

Du 12 au 16 janvier 2026, Whiti Audio Formation organise une session consacrée aux consoles dLive d’Allen & Heath. Animée par Julien Desjardin, cette formation intensive de 40 h couvre configuration, patchs, gestion des scènes, virtual soundcheck, macros et workflow FOH/MON. La formation se déroule en présentiel au Whiti Audio Campus. Un financement Afdas est possible pour les intermittents du spectacle. Pour plus d’informations et pour vous inscrire : https://formation.whitiaudio.fr/formations/consoles-allen-heath-dlive

