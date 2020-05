FORMATION DES CHEFS D’ENTREPRISE

Qu’il soit dirigeant de société ou travailleur indépendant, tout chef d’entreprise peut prétendre à suivre une formation. Pour savoir laquelle choisir, il faut prendre en compte le niveau de connaissances du domaine visé, sa durée et la fréquence en jours, le lieu et son coût. De nombreux organismes de formation étant présents sur le marché, il est nécessaire de privilégier ceux qui proposent des formations spécifiques aux chefs d’entreprise, comme les chambres de commerce et d’industrie (CCI), le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), le Centre de formation des chambres de métiers et de l’artisanat (CFCMA), l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), les centres de gestion agréés, les syndicats et fédérations professionnelles, certaines universités et grandes écoles, ou encore Pôle emploi pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise. Question fi nancement, les chefs d’entreprise sous statut de travailleur non salarié (TNS) cotisent à la formation à un organisme collecteur spécifique, ces contributions étant versées par le fonds d’assurances formation (FAF). Trois fonds d’assurance formation existent : le FIFPL pour les travailleurs indépendants exerçant une activité libérale, l’Agefi ce pour les dirigeants non salariés du commerce, de l’industrie et des services, et le FAFCEA pour les artisans non salariés. Outre le financement de la formation, jusqu’au 31 décembre 2022, tous les chefs d’entreprise, à l’exception des micro-entrepreneurs, peuvent prétendre à un crédit d’impôts formation. ■

Pour plus d’informations, voir les sites de l’Agence France entrepreneur et Les-aides.fr