ProLive Formation propose les modules conçus par Artek, spécialisé dans la sécurité des structures démontables pour le spectacle vivant, telles que des chapiteaux, tentes, scènes jusqu’à 500 m², tribunes jusqu’à 300 personnes, et autres structures, selon l’arrêté du 25 juillet 2022. Dispensées en intra, ces formations mêlent théorie, pratique et prévention des risques liés au montage, à l’exploitation et au démontage. Animées par des formateurs expérimentés, elles garantissent la sécurité des équipes et la conformité aux normes. Elles répondent à un besoin essentiel de professionnalisation face aux exigences réglementaires et aux risques liés à ces installations.