La 8e session de formation GrandMA3 s’est achevée en novembre au GRIM, encadrée par Yann Lahouste et Jean-Christophe Fayolle. Ce cycle composé de deux modules (bases et approfondissements) permet aux pupitreurs lumière d’aborder la programmation d’un show, l’encodage complet et l’usage des fonctions avancées. Les participants travaillent également sur l’organisation du workflow et la gestion des projecteurs asservis. Chaque stagiaire dispose d’une console dédiée (Light, Compact XT ou onPC) ainsi que d’un visualiseur 3D en temps réel. Une nouvelle session est programmée pour mi-mars 2026.