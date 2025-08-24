Prolive propose une formation destinée aux professionnels ayant suivi GrandMA3 niveau 1 ou maîtrisant GrandMA2, souhaitant approfondir l’utilisation des fonctions avancées de la console GrandMA3. Au programme : patch complexe, gestion avancée des presets (création, mise à jour, Magic Preset, Recast), séquences et tracking (cues, fades, delais), exécuteurs et Matrix, phasers et recipes via l’éditeur dédié, outils de programmation (Highlight, Solo, Freeze), layouts, TAGs, timecode, macros et réseau MaNet.

La formation inclut un exercice pratique de création de show synchronisé. Accès sous conditions de financement, inscription via site, mail ou téléphone.