Dès 2026, ProLive proposera une formation de cinq jours de perfectionnement pour établir et optimiser des plans de fréquence adaptés à différents événements à l’aide des logiciels Workbench et Eazy RF. Les participants apprennent à personnaliser les paramètres selon les équipements des constructeurs (Shure, Sennheiser, Wisycom, DPA) et à comprendre les technologies OFDM, FM, QAM, ainsi que la norme WMAS. La formation inclut théorie et mise en pratique : analyse des liaisons HF, étude des intermodulations et déploiement de zones de couverture RF en environnement intérieur et extérieur.

Prérequis : expérience pro de technicien RF et/ou avoir suivi une formation « exploitation des liaisons RF 1er niveau ».