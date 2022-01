Formation L-ISA

Whiti-Audio Formation présente ce séminaire de 5 jours, dans lequel les participants découvrent l’écosystème L-Acoustics et apprennent à préparer, encoder et contrôler un mixage au format objet L-ISA mais également à concevoir, mettre en œuvre, calibrer et exploiter un système de haut-parleurs L-ISA pour tout type de projet (tournée, installation fixe, etc.).■

Session du 7 au 11 mars, chez L-Acoustics (91)

Inscription avant le 7 février

Formation éligible 100% Afdas, pôle emploi, AGEFICE.