FORMATION : « LA FILIÈRE » EST NÉE

Après cinq ans de travaux, les locaux du CFPTS et du CFA SVA ont officiellement ouvert leurs portes en décembre. Rebaptisé La Filière – Centre national de formation, le cursus des professionnels des techniques du spectacle et de l’événement voit un nouveau jour.

Pensée par Patrick Ferrier, accompagné d’Eric Liégeois et de Petr Opelik, architectes, la rénovation du CFA SVA et du CFPTS a permis la restructuration de ses bâtiments tout en relevant le défi de cet énorme chantier, et ce, sans interrompre l’activité pédagogique du site de Bagnolet. A l’occasion de l’inauguration, tous les espaces de formation et les différents secteurs des techniques du spectacle ont été mis en valeur par, pour et avec les techniciens du spectacle. ■