FORMATION CONSOLE CHIMP 300 CHEZ OLIVERDY

Formation console Chimp 300 de Infinity

A partir de septembre 2018 Highlite déplace son Académie jusqu’en France. Nous sommes reçus par Oliverdy, un centre de formation et d’apprentissage spécialisé dans l’audiovisuel, les supports de spectacles et cinématographiques, à Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Versailles.

La formation est destinée aux professionnels du spectacle, aux concepteurs et régisseurs lumières, techniciens et pupitreurs. Toute personne expérimentée dans le domaine du spectacle, théâtre ou événementiel est également bienvenue.

La formation dispensée par Oliverdy vous apportera toutes les connaissances requises en milieu professionnel pour programmer et connecter la console en réseau. A la fin des cours, un exercice d’application validera les acquis.

Le formateur, Alexandre Roy, fort de ses 15 années d’expérience en lumière: designs, réseaux, pupitres, met ses compétences à votre service. Il a construit un programme complet dédié à la Chimp.

Durant cette formation, vous apprendrez le fonctionnement et le paramétrage de la console. Vous découvrirez les terminologies anglophones, vous maîtriserez les espaces de travail, leurs organisations, les Patchs, les mises en réseau, les étapes de la programmation d’une cue-list, et vous saurez mettre en application le générateur d’effets.

A l’issue de la formation, vous serez capable de programmer, éditer et piloter votre propre show lumière! Une fois cet objectif atteint, Oliverdy et Highlite vous remettrons un certificat individuel validant vos compétences pour confirmer le succès de votre formation.

Les sessions sont prévues sur 2 jours consécutifs de 7 heures. Les premières dates ont lieu les 11 et 12 septembre, les 8 et 9 octobre et les 12 et 13 novembre 2018.

Le meilleur reste à venir : la formation peut être gratuite pour vous ! Oliverdy étant un organisme certifié VeriSelect et agréé AFDAS ou tout autre OPCA, vous pouvez bénéficier d’un financement total sous réserve d’être éligible aux conditions de prise en charge. Sinon, un tarif préférentiel est applicable. Ne tardez pas à vous inscrire ! Les places sont très limitées.

Dates de formation Infinity Chimp

Contactez nous 01 30 23 96 69 | formation@oliverdy.com

Infinity Chimp 300

Formation Ile-de-France

Du 11 au 12 septembre 2018

Infinity Chimp 300

Formation Ile-de-France

Du 8 au 9 octobre 2018

Infinity Chimp 300

Formation Ile-de-France

Du 12 au 13 novembre 2018