Formation professionnelle VS Covid-19

« Le titre RNCP de niveau V Régisseur son, spectacle vivant et événementiel, dispensé en deux ans à l’Institut technologique européen des métiers de la musique (Itemm), est, comme l’ensemble des formations actuelles, à l’arrêt à la suite du confinement imposé par l’État. Depuis de nombreuses années, nous travaillons avec une plateforme numérique hébergée par l’université du Mans, où nous déposons nos supports de cours et quelques examens continus ou finaux en ligne. Nos étudiants ont donc accès en illimité à cet espace numérique de travail depuis chez eux. Les cours non dispensés sont remplacés par des heures de travail personnel, et mes collègues et moimême préparons des cours en ligne, supports complétés de visioconférences pour les cours théoriques, de supports/tutos d’aide à l’utilisation de logiciels ou de matériels et d’exercices d’entraînement à la réalisation de dossiers techniques. Pour la gestion des stages, nous attendons d’en savoir plus pour statuer sur une modification de calendrier et/ou une diminution de leur durée. L’organisation des examens sera traitée début avril. Conscients des difficultés de chacun à gérer ce moment de confinement, nous restons à l’écoute des questions scolaires et personnelles de nos étudiants, avec lesquels nous échangeons par tous moyens numériques. »

Aurélien Bouin – Formateur régie son

http://umtice.univ-lemans.fr/