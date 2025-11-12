Outils de conception et gestion de systèmes de diffusion HDL (Niveau 1) à Lyon

📅 Date : Mercredi 3 décembre 2025, de 9h à 17h

📍 Lieu : Novotel Lyon Bron Eurexpo – 260 Avenue Jean Monnet, 69676 Bron

RCF organise une formation gratuite consacrée aux outils de conception et de gestion de systèmes de diffusion HDL (niveau 1).

Cette journée s’adresse aux professionnels souhaitant se familiariser avec les outils permettant de concevoir, simuler et exploiter leurs configurations de diffusion sonore.

Public concerné :

🔧 Régisseurs

🎚️ Ingénieurs du son

🎤 Techniciens audio/son expérimentés

📊 Consultants / intégrateurs

Programme :

Matin : Conception système avec EASE Focus – formation pratique sur la prédiction acoustique, la modélisation des espaces et la configuration des systèmes d’enceintes.

Après-midi : Configuration et gestion des mises en phase des systèmes de diffusion sonore, entre subwoofers et têtes.

Intervenant :

Guillaume Trapp, support technique

📌 Inscription obligatoire : https://forms.gle/1Bt29jwxM6fUb1Pt6

ℹ️ Informations complémentaires : https://www.rcf.it/fr/rencontres-techniques