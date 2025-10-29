Formation : outils de conception et de gestion de systèmes de diffusion RCF HDL (Niveau 1)

Date : Mercredi 19 novembre 2025, de 9h à 17h

Lieu : La BS – 29 avenue Paul Langevin, 91130 Ris-Orangis

Une journée de formation est proposée autour des outils de conception et de gestion des systèmes de diffusion RCF HDL (Niveau 1).

Cette session abordera la conception, la simulation et l’exploitation de configurations de diffusion à l’aide des outils adaptés.

Public concerné : régisseurs, ingénieurs du son, techniciens audio expérimentés, consultants et intégrateurs.

Programme :

Matin

Conception système avec EASE Focus : formation pratique sur la prédiction acoustique avec EASE Focus. Modélisation d’espaces, simulation de la propagation sonore et configuration des systèmes d’enceintes pour une couverture optimale.

Après-midi

Configuration et gestion des mises en phase de systèmes de diffusion sonore : travail sur l’alignement entre subwoofers et têtes de diffusion.

Intervenant : Guillaume Trapp (support technique)

Inscription obligatoire : https://forms.gle/vEgDnoPgBLPYzGR26

Informations complémentaires : https://www.rcf.it/fr/rencontres-techniques