Les outils de conception et gestion de systèmes de diffusion RCF HDL (Tech Niv. 1), en Région Parisienne (91)

📅 Date : Formation (gratuite) sur les outils de conception et gestion de systèmes de diffusion RCF HDL (Niveau 1) – le mercredi 24 septembre 2025– de 9h à 17h

📍 Lieu : chez La BS – 29 avenue Paul Langevin – 91130 RIS-ORANGIS

Venez découvrir les outils dédiés aux systèmes de diffusion HDL (Niveau 1) :

-pour concevoir et simuler vos configurations, puis les exploiter avec les bons outils de paramétrage.

Une occasion unique pour échanger avec des spécialistes, découvrir de nouvelles technologies, lors de cette journée de formation dédiée aux professionnels de l’audio : régisseurs, ingénieurs son, techniciens audio/son expérimentés, consultants / intégrateurs…

Programme :

Matin

Conception système avec EASE Focus : participez à une formation pratique sur la prédiction acoustique avec EASE Focus. Apprenez à modéliser vos espaces, à simuler la propagation sonore et à configurer vos systèmes d’enceintes pour obtenir une couverture sonore optimale.

Après-midi

Configuration et gestion des mises en phase de système de diffusion sonore : entre les Subwoofers et les diverses têtes.

Intervenant :

Thibaud Mezard : directeur RCF France

📌 L’événement est accessible uniquement sur inscription : 🔗https://forms.gle/SHC9odJohrSBkbpD9

👉 Pour plus amples informations : https://www.rcf.it/fr/rencontres-techniques