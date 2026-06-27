3iS Bordeaux ouvrira en septembre 2026 une formation de régisseur général du spectacle et de l’événementiel (RNCP niveau 6). Elle répond à un manque de profils d’encadrement technique dans un secteur culturel en forte activité en Nouvelle-Aquitaine. La formation, d’une durée de 12 mois, sera proposée en alternance ou en formation initiale, en lien avec des acteurs culturels locaux. Elle prépare à la coordination technique, à la gestion d’équipes, aux budgets et aux enjeux de sécurité des événements. L’objectif est de former des professionnels opérationnels pour le spectacle vivant et l’événementiel.