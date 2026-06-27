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Formation régisseur général 2026

27 Juin 2026 | News Divers

16 SONOMAG NEWS FORMATION REGIE SPECTACLE 3IS BORDEAUX

3iS Bordeaux ouvrira en septembre 2026 une formation de régisseur général du spectacle et de l’événementiel (RNCP niveau 6). Elle répond à un manque de profils d’encadrement technique dans un secteur culturel en forte activité en Nouvelle-Aquitaine. La formation, d’une durée de 12 mois, sera proposée en alternance ou en formation initiale, en lien avec des acteurs culturels locaux. Elle prépare à la coordination technique, à la gestion d’équipes, aux budgets et aux enjeux de sécurité des événements. L’objectif est de former des professionnels opérationnels pour le spectacle vivant et l’événementiel.

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