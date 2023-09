Formation Réseaux informatiques

Les réseaux informatiques permettent de résoudre des problèmes tels que la complexité de la distribution, la longueur des câbles, le traitement d’importantes quantités de données, la convergence des systèmes, le contrôle à distance complet et la facilité de dispatch en un seul clic, entre autres avantages.

Prolive Formation vous invite à (re)découvrir les réseaux informatiques et à en apprendre davantage, de la théorie aux travaux pratiques. La formation intitulée « Réseaux informatiques appliqués à la lumière » dure trois jours, soit 21 heures au total. Elle sera dispensée par Stéphane Sarlat, spécialiste technique et régie lumière, opérateur GrandMA, MQ et Hog, spécialisé en programmation, conception, réseau et formation.