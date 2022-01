Formation sonorisation

L’INA lance le stage « Les régies retours et les in-ear monitors en sonorisation » sur leur plateau technique en compagnie d’ingénieurs du son aguerris au live. Les apports théoriques et travaux pratiques aborderont des thématiques telles que le fonctionnement de l’oreille, la protection auditive, la sensibilisation aux risques ; les retours de scène ; la transmission HF, les technologies des casques ; la mise en œuvre des talks et la com dans les consoles ; la préparation et gestion efficace de sa console ; l’anticipation des demandes et construction des mix ; comprendre les craintes et construire une relation de confiance avec les artistes ; ou encore une initiation à la technologie immersive. ■

Du 28 mars au 1er avril 2022

http://ina-expert.com/formation-professionnelle/son