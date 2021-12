Formation SPAT Révolution

Whiti Audio met en œuvre cette formation de cinq jours, 100 % éligible Afdas, Opco, Pôle emploi. Elle a pour objectifs d’apprendre à maîtriser le logiciel SPAT Révolution (FLUX:: Immersive), à créer et aligner un système de diffusion immersif, à connaître les bases de l’immersion sonore nécessaire à l’utilisation du logiciel, à utiliser le SPAT Révolution en live et studio et le contrôler en OSC. Ce module s’adresse aux techniciens et ingénieurs du son, aux musiciens… et à toute personne concernée par l’utilisation du logiciel SPAT Révolution pour la création ou la diffusion. ■

Session : du 31 janvier au 4 février 2022 à Orléans

Inscription avant le 30 décembre 2021