Conçue en partenariat avec Coda Audio et animé par l’ingénieur système Xavier Bassi, cette nouvelle formation propose une immersion complète dans l’univers de la marque : de la conception et l’optimisation avec System Optimiser, à la maîtrise des amplificateurs Linus et du protocole Linet.

Destinée aux techniciens et ingénieurs du spectacle vivant, elle offre l’opportunité de se spécialiser sur une technologie largement adoptée dans les tournées et événements internationaux. Prochaine session du 8 au 11 décembre 2025 chez RegieTek (95). Les pré-inscriptions sont accessibles sur le site de Whiti Audio.