Le GRIM, récemment intégré au collectif L’Archipel des Sons, a obtenu le renouvellement de l’un de ses titres professionnels certifiés par France Compétences. Le titre « Technicien polyvalent du spectacle vivant et de l’événementiel » est renouvelé pour une durée de cinq ans. Cette formation, créée en 1995, atteindra en 2026 sa 60e promotion, dont le démarrage est prévu fin février. Environ 75 % des candidats présentés obtiennent le titre. Les données d’insertion professionnelle à six mois font état d’un taux d’emploi de 70 %. Cette certification est également préparée dans plusieurs centres de formation spécialisés, notamment le CIAM (Bordeaux), la MAI (Nancy) et l’EF2M (Tourcoing).