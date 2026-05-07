Formation aux techniques du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma

Depuis 2000, TSV forme aux métiers techniques du spectacle vivant, alliant inclusion professionnelle, perfectionnement et engagement culturel. Basée à Villeneuve-lès-Maguelone, l’association propose un parcours certifiant, des modules spécialisés et des projets artistiques concrets, favorisant l’insertion des stagiaires et le lien avec le territoire.

Présentation

TSV est une association créée en 2000 par des régisseurs passionnés souhaitant transmettre leur savoir-faire. Ancrée dans l’économie sociale et solidaire, elle œuvre pour l’inclusion professionnelle et la formation continue, forme des publics peu qualifiés ou en reconversion aux métiers techniques du spectacle vivant, propose aussi des cursus de perfectionnement pour les professionnels du secteur. Son équipe pédagogique, composée de professionnels en activité, assure un enseignement proche du terrain.

Depuis plus de 25 ans, plusieurs milliers de personnes ont été formées, dont beaucoup ont intégré le secteur. Installée depuis 2024 à Villeneuve-lès-Maguelone, elle bénéficie d’un partenariat avec un théâtre local qui permet l’accès à des équipements et favorise les mises en situation professionnelle. Enfin, TSV développe des projets culturels et éducatifs pour renforcer les liens avec le territoire et les jeunes publics.

TSV est installé sur le site des anciens ateliers techniques municipaux de Villeneuve-lès-Maguelone, rebaptisé « Espace Pierre Maguelon ». Le centre de formation dispose de salles de cours, d’espaces de TP et de spectacles et d’un grand espace extérieur qui accueille notamment son chapiteau.

Culture, inclusion et emploi durable

À travers son parcours long certifiant, TSV défend un modèle de formation exigeant, accessible à toutes et à tous, quels que soient les parcours, les moyens ou les origines sociales, au service du développement des compétences et de l’insertion professionnelle. Ce parcours s’adresse aux demandeurs d’emploi, sans prérequis, dont un grand nombre de places est financé par la Région Occitanie. Certains stagiaires peuvent bénéficier d’une rémunération de la part de la Région, et d’autres financements publics sont également possibles.

D’une durée de 10 mois, ce parcours forme d’abord l’ensemble des participants aux techniques du son, de la lumière et de la machinerie, puis leur permet de se spécialiser dans l’un de ces domaines (au choix). Il les prépare à la certification professionnelle de niveau 4 « Technicien·ne du spectacle vivant, spécialité son, lumière ou plateau » (RNCP39988), délivrée par TSV, en alternant formation en centre et périodes de stage en entreprise. TSV reçoit chaque année près d’une centaine de candidatures pour seulement 16 places. La sélection s’effectue sur dossier et entretien individuel, avec une attention particulière portée au degré d’implication des candidats.

Créations partagées

Chaque année, TSV mobilise les stagiaires de son parcours long pour la réalisation technique de spectacles et d’événements. La direction artistique (mise en scène, chorégraphie…) est confiée à un artiste associé, avec pour objectif d’impliquer les stagiaires dans le processus de création. Ceux-ci sont ainsi pleinement immergés dans la création artistique (son, lumière, décors, vidéo), dès l’adaptation de l’écriture. Depuis 2000, plus de 200 spectacles ont été réalisés avec plus d’une centaine de compagnies de danse, de théâtre et de groupes de musique.