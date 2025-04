Ubitech Formation, certifiée Qualiopi, propose une formation 100 % dédiée au mastering qui se déroulera au studio Sonics Mastering à Marseille, encadrée par François Fanelli. Sur une durée de cinq jours (40 h), elle est conçue pour accueillir jusqu’à six participants et est éligible aux financements. La formation alternera cours théoriques et mises en pratique immédiates au sein du studio attenant. Elle couvrira le mastering full analogique, hybride et in the box.La session se tiendra du 14 au 18 avril 2025.

Plus d’informations sur le lieu et le matériel à consulter sur www.sonics-mastering.fr