ProLive Formation lance une formation dédiée à Vectorworks Spotlight, logiciel de référence pour la conception technique dans le spectacle vivant et l’événementiel. Pensée pour les régisseurs, techniciens et concepteurs lumière, elle permet de maîtriser les fondamentaux du CAD appliqués à la scène : création de plans précis, implantation des projecteurs, gestion des circuits, cotations, nomenclatures et édition de dossiers techniques exploitables par l’ensemble des équipes. Alternant apports théoriques et méthodologiques et mises en pratique sur des cas concrets, la formation vise une autonomie réelle et une meilleure coordination entre régie, direction technique et production.