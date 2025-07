Whiti Audio Formation et VB Presta lancent la formation Vidéo spectacle & événementielle – Niveau 1.

Sur cinq jours, découvrez les bases techniques et artistiques de la vidéo événementielle : manipulation des équipements (caméras, mélangeurs, micros), cadrage, exposition et composition. Apprenez aussi à utiliser des media servers et à réaliser du video mapping. À l’issue de la formation, vous serez capable de concevoir et réaliser un projet audiovisuel événementiel en équipe, avec captation, enregistrement et diffusion.

Première session : 22-26 septembre 2025 chez VB Presta