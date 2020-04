Formations en ligne Yamaha

Yamaha élargit ses ressources de formation en ligne sous la bannière « Audioversity ».

Retrouvez les contenus de formation en ligne sur la chaîne YouTube Yamaha Professional Audio

La firme Japonaise travaille également sur de nouveaux contenus dans le but de proposer des webinaires en direct au cours des prochaines semaines.

Pour des mises à jour sur les derniers contenus de formation, restez en contact avec Yamaha via le site Web et leurs réseaux sociaux.

Site Web https://www.yamahaproaudio.com/

Instagram https://www.instagram.com/yamaha_proaudio_official/ ■