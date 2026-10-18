EVI Audio propose cet automne trois sessions de formation consacrées aux consoles Midas HD96, avec deux niveaux de contenu. Le niveau I, consacré à la configuration, à la prise en main avancée, à l’accueil sur les consoles HD96 et aux mises à jour, se déroulera les 7 octobre, 4 novembre et 8 décembre 2026. Le niveau II abordera les possibilités avancées, notamment l’édition des shows, l’intégration de Reaper et Cobalt, les 8 octobre, 5 novembre et 9 décembre 2026. Les formations sont accessibles sur site chez EVI Audio, dans la limite des places disponibles attribuées aux premiers inscrits. Une participation en live streaming est également proposée. L’option choisie devra être précisée lors de l’inscription, obligatoire, via les formulaires disponibles sur le site eviaudio.fr,
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Formations Midas HD96
EVI Audio propose cet automne trois sessions de formation consacrées aux consoles Midas HD96, avec deux niveaux de contenu. Le niveau I, consacré à la configuration, à la prise en main avancée, à l’accueil sur les consoles HD96 et aux mises à jour, se déroulera les 7 octobre, 4 novembre et 8 décembre 2026. Le niveau II abordera les possibilités avancées, notamment l’édition des shows, l’intégration de Reaper et Cobalt, les 8 octobre, 5 novembre et 9 décembre 2026. Les formations sont accessibles sur site chez EVI Audio, dans la limite des places disponibles attribuées aux premiers inscrits. Une participation en live streaming est également proposée. L’option choisie devra être précisée lors de l’inscription, obligatoire, via les formulaires disponibles sur le site eviaudio.fr,
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