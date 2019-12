Formations opérateur console lumière Obsidian

Chez Oliverdy, participez à la formation :Opérateur console lumière Obsidian.

Les participant pourront acquérir les bases et la philosophie de fonctionnement des consoles lumière Obsidian par l’interface du système Onyx, ils apprendrons à organiser les espaces de travail, patcher des projecteurs traditionnels et asservis et les enregistrer dans des groupes, programmer les projecteurs et créer des presets, créer des effets ou encore enregistrer des mémoires et les restituer.

Prise en charge : Pole emploi | AFDAS |OPCA

Public concerné : Techniciens lumière du spectacle vivant ou de l’événementiel, concepteurs lumière, régisseurs lumière, pupitreurs…

Formateur : Antoine Planchais

Niveau : Débutant – Groupe de 6 personnes maximum.

Durée : 5 jours (35H)

Contact : 01 30 239 669 | formation@oliverdy.com

Pré-requis : Bonne connaissance du matériel lumière fonctionnant en DMX, connaissance de base sous windows. Connaissance d’autres consoles ou surfaces de contrôle lumière. Le formateur procédera à un test afin d’évaluer les connaissances des participants.

Inscriptions AFDAS pour la session du 27 au 31 janvier 2020

