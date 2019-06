Des sessions de formation sur les fonctionnalités de Smaart v8, comme les Target Curves, la sonométrie, les curseurs verrouillés, les curseurs libres, le contrôle dynamique ou encore la représentation de la phase, auront lieu en région parisienne les 15, 16, 17 et 18 octobre et les 12, 13, 14 et 15 novembre. Préinscriptions sur le site Haliotis