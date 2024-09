ProLive vous accueille avec son partenaire le Hangar à Sons dans un studio professionnel flambant neuf situé près de Cambrai (59) pour la formation « Technicien son studio ». Elle est encadrée par Éric Bricout, bassiste et ingénieur du son, et l’hébergement sur place est possible.

Prochaine session du 21 au 25 octobre 2024.