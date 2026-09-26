Le logiciel Crosslite+, dédié à l’optimisation des systèmes, à la mesure et à l’alignement, fait l’objet d’une nouvelle formation intensive de cinq jours proposée par Whiti Audio Formation. Encadrée par Thierry De Coninck, notamment testeur pour SONO Mag, cette session se concentre sur une méthodologie de calage rigoureuse et l’exploitation des données pour affiner les réglages des systèmes de diffusion sur le terrain. Elle permet aux techniciens de travailler leur flux de travail avec cet outil dédié au calage système. La formation se déroulera du 23 au 27 novembre au Bouillon, à Orléans (45).