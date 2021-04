Formlabs, société d’impression 3D, et la division Ambeo de Sennheiser se sont associées pour développer une méthode de production qui permet à leurs clients de personnaliser facilement et à moindre coût leurs écouteurs afin de les adapter à leurs oreilles. Les prototypes d’embouts auriculaires personnalisés et imprimés en 3D sont en cours de développement. ■