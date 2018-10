Forum du son 2018

« Ici, on parle de son, pas d’audio », rappelle Serge Garcia (président de défiSON) en préambule à sa présentation. Venant de la communication orale, l’homme a exploré les domaines du son via l’économie et la recherche. C’est ainsi que le programme défi SON, dont il venait ici présenter les grandes lignes, met en contact les entrepreneurs, décideurs, créateurs et chercheurs. Car le son est peu connu dans ses aspects physiques du grand public et des décideurs en général. Le son (de l’infrason à l’hyperson) concerne pourtant tous les champs du vivant : les sciences de la terre et de l’atmosphère, les sciences de la vie et de la santé, les sciences de l’ingénieur, les sciences humaines et sociales, etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La vitesse du son dépend de son milieu de propagation : si dans l’air elle est de 333 m/s, elle passe à 1 480 m/s dans l’eau, à 3 200 m/s dans la glace ; 5 300 m/s dans le verre ; 3 100 m/s dans le béton ; à 3 300 m/s dans le hêtre ; à 4 000 m/s dans nos os ; 5 900 m/s dans l’acier ; pour atteindre 20 000 m/s avec le diamant. Petit rappel des fondamentaux de l’échelle sonore : tout en bas de celle-ci, on trouve les infrasons dont la fréquence est inférieure à 20 Hz, en principe inaudible par l’oreille humaine. Puis viennent les sons audibles entre 20 Hz et 20 kHz, les ultra-sons au-dessus de 20 kHz, et l’hyperson, fréquence supérieure au GHz qui sont des excitations spontanées existant dans un milieu (liquide, solide ou gaz) dues à l’agitation thermique.