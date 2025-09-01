sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Freevox distribue AMX

1 Sep 2025 | News Son

AMX

Freevox devient le distributeur officiel en France des solutions vidéo et de contrôle AMX du groupe Harman Professional Solutions. Ce partenariat élargit la collaboration existante entre les deux entreprises, Freevox distribuant déjà plusieurs marques audio de Harman (JBL, BSS, Crown, Soundcraft, Lexicon, dbx). Basée à Paris, la société Freevox accompagnera les intégrateurs et revendeurs avec une offre Harman désormais étendue aux secteurs de l’entreprise, de l’éducation et du service public. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement du réseau de distribution de Harman en Europe.

AMX MUSE WebBanner NowAvailable Field BTN 1920x692 original

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...