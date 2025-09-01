Freevox devient le distributeur officiel en France des solutions vidéo et de contrôle AMX du groupe Harman Professional Solutions. Ce partenariat élargit la collaboration existante entre les deux entreprises, Freevox distribuant déjà plusieurs marques audio de Harman (JBL, BSS, Crown, Soundcraft, Lexicon, dbx). Basée à Paris, la société Freevox accompagnera les intégrateurs et revendeurs avec une offre Harman désormais étendue aux secteurs de l’entreprise, de l’éducation et du service public. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement du réseau de distribution de Harman en Europe.