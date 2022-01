Freevox distribue Twinkly

Twinkly applique les dernières technologies du monde numérique à l’univers de la lumière, en développant des produits adaptés à l’évolution de l’Internet des objets. Ce système d’éclairage intelligent peut être utilisé pour tout type d’événement, constitué notamment d’un logiciel propriétaire permettant de concevoir et maîtriser les installations. Cet écosystème complet regroupe des projecteurs LEDs, des contrôleurs, ainsi que des applications mobiles et Web pour un contrôle total sur la création et la maintenance – qu’il s’agisse d’une vitrine, d’une façade de bâtiment entière, d’un lieu de réception ou d’une installation artistique, à l’intérieur et à l’extérieur et quelle que soit la taille de votre projet. ■