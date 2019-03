Freevox renforce son offre vidéo en intégrant à son catalogue les écrans professionnels Vestel. La marque propose des écrans vidéo standard et haute luminosité, 16/24 et 24/24 (du 43” au 98”), des écrans tactiles interactifs haut de gamme (du 55” au 86”) ou encore des écrans pour composer des murs d’images et des totems intégrant toute la technologie nécessaire à la gestion de l’information. ■