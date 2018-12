FREEVOX – Flux

Un atelier qui était à ne pas louper cette année : la démonstration par Gaël Martinet et Hugo Larin du logiciel Spat Revolution basé sur l’association des recherches de l’Ircam et de l’écosystème développé par Flux. Dédié au mixage audio immersif en temps réel, le Spat affiche des fonctionnalités et des performances exceptionnelles. Utilisant les machines de l’utilisateur comme plateforme DSP (on parle d’équipements qualifiés pour le bon fonctionnement du logiciel), il permet de mixer, réverbérer et spatialiser des matériaux sonores provenant de divers dispositifs microphoniques à travers plusieurs techniques. A découvrir d’urgence. ■