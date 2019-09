Freevox Light Shark Pro Day

Mardi 22 octobre 2019 de 09:30 à 17:30

Light Shark Pro Day, animé par Cyril Prat

Apprenez à piloter les nouvelles consoles lumière connectées Light Shark LS1et LS-Core de Work et découvrez l’univers des LS-Node, compatibles ArtNet et sACN et configurables par page web.

La formation s’adresse aux techniciens, opérateurs et concepteurs lumière désirant perfectionner leur connaissance sur les nouveaux contrôleurs lumière connectés.

L’événement est gratuit. Nombre de places disponibles : 12

Lieu : Freevox, 78 allée des érables, 93420 Villepinte

Plus d’info : https://www.freevox.fr/site-public-formations/light-shark

Inscription directe sur : https://www.freevox.fr/nous-contacter/?training=21644 ■