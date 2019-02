Freevox accompagne au quotidien les professionnels ou spécialistes de l’éclairage, de l’image et du son à travers la distribution des marques les plus significatives de l’industrie du spectacle, de l’événementiel, de l’intégration et de la musique.

Soyez un acteur de notre développement dans un cadre professionnel stimulant, collaboratif, dynamique et créatif.

Parce que votre talent mérite toute notre attention, faisons ensemble la différence et rejoignez-nous.

FREEVOX recrute un Attaché Commercial (H/F) secteur Prestataire Paris IDF

Vous pouvez devenir responsable de secteur commercial auprès de nos clients prestataires et développer les ventes des marques les plus prestigieuses de l’industrie du spectacle et de l’événementiel : JBL, Vari-Lite, Starway, AKG, Crown, Soundcraft, Arkaos…

Départements concernés : 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Votre Mission

Fidéliser notre clientèle existante par une relation suivie et durable, basée sur l’écoute et la qualité du service

Développer cette clientèle par la prospection auprès des prestataires

Assurer la relation avec les consultants de votre région

Collaborer et être un bon relais d’informations auprès de nos responsables marchés et techniques

Réaliser un objectif tant quantitatif que qualitatif, en travaillant en étroite collaboration avec les différents services de l’entreprise

Votre Profil

Expérience ou formation commerciale (BTS, DUT)

Maîtrise des outils informatiques

Connaissance élémentaire des techniques du son, de l’éclairage et de l’image professionnelles, qui sera complétée par une formation technique interne sur nos gammes de produits

Rigueur et Autonomie

Poste

Statut cadre, téléphone portable, véhicule de fonction, mutuelle d’entreprise.

Ce poste est à pourvoir rapidement dans le cadre d’un CDI.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à contact@freevox.fr

FREEVOX recrute un Attaché Commercial (H/F) secteur Revendeur Paris IDF

Vous pouvez devenir responsable de secteur commercial auprès de nos clients revendeurs et développer les ventes des marques les plus prestigieuses de l’industrie de la musique et de l’événementiel : JBL, AKG, Soundcraft, Blackstar, Adam Audio, Marceau Guitars…

Départements concernés : 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Votre Mission

Fidéliser notre clientèle existante par une relation suivie et durable, basée sur l’écoute et la qualité du service

Développer cette clientèle par la prospection auprès des revendeurs

Collaborer et être un bon relais d’informations auprès de nos responsables marchés et techniques

Réaliser un objectif tant quantitatif que qualitatif, en travaillant en étroite collaboration avec les différents services de l’entreprise

Votre Profil

Expérience ou formation commerciale (BTS, DUT)

Maîtrise des outils informatiques

Connaissance dans le domaine de la guitare, du home studio et de l’audio en général, qui sera complétée par une formation technique interne sur nos gammes de produits

Rigueur et Autonomie

Poste

Statut cadre, téléphone portable, véhicule de fonction, mutuelle d’entreprise.

Ce poste est à pourvoir rapidement dans le cadre d’un CDI.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à contact@freevox.fr

FREEVOX recherche un Technicien de Maintenance (H/F) pour son SAV Lumière

Vous êtes détenteur d’un Bac Pro électrotechnique ou toute autre formation équivalente ou supérieure et vous êtes passionné par l’éclairage et l’image professionnelle.

Votre expérience dans la maintenance d’équipement professionnel ainsi qu’une connaissance élémentaire des techniques de l’éclairage sont vos principaux atouts.

Vous pouvez devenir Technicien de Maintenance au sein de notre Service Après-Vente dédié aux produits Lumière et Image.

Ce poste basé sur la ZI Paris Nord 2, 78 allée des érables, 93420 Villepinte (à proximité du RER B Parc des Expositions) est à pourvoir dans le cadre d’un CDI.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à contact@freevox.fr ■