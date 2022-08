Fresnel à blanc variable prolights

La gamme EclFresnel dispose de quatre nouvelles variantes de blanc variable ; le Mini, avec un moteur LED de 60 W et une lentille de 100 mm, le Junior, avec un moteur de 150 W et une lentille frontale de 150 mm, le Fresnel 1K avec une source de 250 W et une lentille frontale de 200 mm et enfin, le Fresnel 2K, avec une LED de 500 W source et un objectif de 250 mm. La série de blancs variables comprend une plage de température de couleur de 2 700 K à 5 600 K, rendant les tons chair naturels tout en offrant un faisceau lumineux net et des fondus lisses entre le blanc chaud et le blanc froid. De hautes valeurs d’IRC, TLCI et TM30 sont maintenues. ■