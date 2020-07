Fun Radio Dj Talk avec FL Group

Le DJ TALK est une émission radiophonique consacrée à l’actualité des DJs et de la musique électronique. Elle est diffusée sur Fun Radio le dernier vendredi de chaque mois, en direct sur Facebook et YouTube. Adrien Toma est accompagné de Maeva Carter et reçoit un invité prestigieux pendant deux heures, habituellement en public. Durant le confinement, la production Fyve a fait appel au prestataire technique FL Group pour faire perdurer l’émission via un studio conçu pour l’occasion. La première heure est consacrée à l’actu du mois et à l’interview de l’invité. La deuxième heure est un DJ set exclusif de l’invité qui peut alors convier des amis DJs à lui. L’émission est en direct vidéo sur les réseaux sociaux le vendredi soir à 21h puis rediffusée sur l’antenne de Fun Radio le dimanche soir à minuit.

Production : Fyve (@fyve_corp)

Réalisation : Fun Radio (@funradio) (@ledjtalk) animé par (@adrientoma)

Partenaire technique : FL Group France (@flgroupfrance)

Conception lumière : Lucas Enguerrand (@lucas_enguerrand) et Quentin Enguerrand

Photographe : Alexis Francisco (@ciskodacisko)

Fiche technique lumière, son, Dj et vidéo :

Lumière :

20 BMFL Blade Robe

4 BMFL Wash Beam Robe

11 P2 Portman

4 P1 Portman

6 Tarrantula Robe

2 Tetra 2 Robe

1 Robospot ROBE + motion camera Robe

6 Pixyline 150 Oxo

1 Grand MA full 2

1 NPU Grand MA

Son :

8 récepteurs numériques AD4D Shure

4 émetteurs AD1 Shure

4 émetteurs main AD2 Shure

1 console CL5 Yamaha

1 RIO 32/24 Yamaha

1 système intercom FreeSpeak II Clearcom

Régie DJ :

3 lecteurs multi-formats CDJ 2000 NXS 2 Pioneer DJ

1 table de mixage DJM-900NXS2 Pioneer DJ

Diffusion plateau :

4 enceintes X8 L-Acoustics

1 contrôleur amplifié LA4X L-Acoustics

Retour booth Dj :

2 retours de scène X15 HIQ L-Acoustics

2 sub-grave compacts SB18 L-Acoustics

2 contrôleurs amplifiés LA4X L-Acoustics

Écran vidéo :

24 panneaux LED P2.6 Artbox

1 Grand VJ XT Arkaos ■