Funktion-One Evo X

La technologie des haut-parleurs de l’Evo X offre une clarté, une résolution et des détails exceptionnels sur une dispersion horizontale de 90°, ce qui en fait un excellent choix pour les salles de spectacle, les petits clubs et les théâtres. Elle est capable de produire des niveaux de pression acoustique élevés à partir d’une enceinte relativement compacte et peut être déployée en tant que système à un ou quatre points. Alors que la dispersion horizontale de l’Evo X offre une couverture uniforme sur une large zone, sa dispersion verticale focalisée à 15° garantit que le son est concentré sur l’audience, minimisant les réflexions et l’excitation de la pièce. Le résultat est un son clair et impliquant. ■