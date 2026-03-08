Le Zénith de Nantes a accueilli pour la première fois un événement techno intégral, Calling For Rave, produit par le collectif La Bringue X Minuits. Pour garantir une couverture sonore adaptée à la configuration en arène, Combeuil Audio a déployé un vaste système Funktion-One. Le dispositif principal reposait sur des Cluster Evo 7T suspendus associés à des subwoofers F124, complétés par des Evo 6SH, Res 2 et F121 en front-fill. Des tours de délai intégrant Evo 7TH, Evo 7TL, Evo 2 et Evo 2L assuraient une diffusion homogène jusqu’aux gradins. Sur scène, la cabine DJ adoptait la configuration Dance Stack (DS210, DS15, F215), tandis que la zone backstage utilisait des Evolution XSH et F215 Mk2.

L’intégration visuelle du système, combinée à l’éclairage, a été pensée pour s’harmoniser avec l’architecture du lieu. Combeuil Audio souligne la simplicité du système Evo Touring pour l’accrochage et la fiabilité de l’ensemble. Selon les équipes, la puissance et la clarté du rendu sonore ont permis une couverture précise et équilibrée sur l’ensemble du public. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la sonorisation de grandes salles françaises avec Funktion-One.