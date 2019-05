FUNKTION-ONE VERO 2e GÉNÉRATION

Le VX90 est un système en line array trois voies doté de quatre HP en néodyme conçus par Funktion-One dans une configuration à symétrie horizontale : deux haut-parleurs de bas médium 12” à rendement élevé et à charge reflex ; n haut-parleur médium à cône de 8” à large bande passante chargé et un seul moteur à compression de 1” sur un guide d’ondes de diffraction isophase propriétaire. Le VX90 mesure 1 120 mm de large et 340 mm de haut. Sa largeur de bande utilisable est comprise entre 50 Hz et 20 kHz et sa dispersion horizontale est de 90°. Le système de calage Lambda breveté permet aux boîtes d’être transportées et montées sous forme de colonnes droites, puis tendues dans des angles prédéfinis une fois que l’ensemble est suspendu.■