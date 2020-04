FUZE PENDANT ELATION

#elationlighting #elationfuze

Ces luminaires wash à LEDs sont destinés à l’éclairage zénithal. Ils sont utilisables en installation fi xe ou en événementiel grâce à leurs divers accessoires de montage. Dotés d’une source LEDs RGBWL de 230 W, capable de restituer une large palette de couleurs du spectre lumineux, du blanc le plus froid aux pastel les plus doux. Sa température de couleur est ajustable entre 2 000 et 10 000 K. De multiples courbes de réponse de dimmer sont disponibles, ainsi qu’un eff et strobe. Le Fuze Pendant fonctionne sans ventilateur, donc en silence. La lentille de base permet un faisceau à 45°, remplaçable en option pour obtenir 25, 35 ou 60°. Le luminaire se commande en DMX et pèse 7,2 kg. ■