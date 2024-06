Ce luminaire asservi discret et raffiné est conçu pour toute application nécessitant un appareil à couteaux silencieux et avec une gamme de couleurs et une qualité de spectre complet. Un système de cadrage à occultation totale permet de contrôler entièrement la forme du faisceau lorsque cela est nécessaire. Le Fuze Teatro est dépourvu de ventilateur pour un fonctionnement totalement silencieux. Le rendement est particulièrement impressionnant, tout comme l’ensemble des fonctionnalités dont le mélange des couleurs. Sans ventilation, moins de poussière et autres particules entrent dans le luminaire, ce qui permet de réduire l’entretien et de prolonger la durée de vie du produit.